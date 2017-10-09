Калюжный: пока рано говорить, что я стану генменеджером сборной Беларуси

Экс-капитан сборной Беларуси, бывший нападающий команд Суперлиги и КХЛ Алексей Калюжный считает, что белорусской национальной команде нужен генеральный менеджер.



«Слухи, что Калюжный займёт должность генерального менеджера сборной? Пока об этом рано говорить. На мой взгляд, такая должность должна быть, не смотря на мнение тренеров, которые говорят, что справляются сами.



У нас не будет таких моментов, какие случились в этом году, когда тренер на личных эмоциях, из-за своего лично видения делает выводы, а мы теряем игроков. Кто-то не доезжает, кто-то не находит контакт. Генеральный менеджер уравнивает, стабилизирует ситуацию в команде», – сказал Калюжный в эфире канала «Беларусь-5».

Журналист: любопытно было бы видеть у руля минского «Динамо» Калюжного