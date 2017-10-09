Премьер-министр Австралии поздравил Натана Уокера с дебютом в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Натан Уокер стал первым австралийцем, сыгравшим в НХЛ. Он дебютировал в матче с «Монреаль Канадиенс» и отметился заброшенной шайбой. Уокер родился в Кардиффе и имеет ещё гражданство Великобритании, но вырос и начинал играть в хоккей в Австралии, а также выступал за сборную этой страны.



После игры Уокеру позвонил премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл, чтобы лично поздравить с дебютом.

Форвард «Вашингтона» Уокер — первый австралиец, сыгравший в НХЛ и забивший гол

Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».