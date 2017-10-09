Виньо: когда «Рейнджерс» допустили ошибки, Лундквист сделал нужные сейвы

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал победу в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:0) и игру вратаря Хенрика Лундквиста и форварда Мики Зибанеджада, который забросил одну из шайб.

«Когда мы допустили несколько ошибок, Хэнк сделал нужные сейвы в нужное время. Именно это нам нужно от нашего вратаря, это было нужно нам от команды.

Мика Зибанеджад знал, что мы доверяем его игре. Мы заключили с ним долгосрочное соглашение и ждём, что он будет одним из лидеров команды. Он должен продолжить так же, как начал — быть силой на льду, тем, кто решает исходы матчей", — цитирует Виньо TSN.