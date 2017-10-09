Коларж: в КХЛ СКА — суперфаворит, но на Олимпиаде будет другой хоккей

Чешский защитник «Амура» Ян Коларж считает, что на Олимпиаде 2018 года не будет фаворитов.

150 дней до Пхёнчхана. Что мы знаем об олимпийском хоккейном турнире Церемония открытия и первое вбрасывание не так уж далеко.

«Олимпиада — турнир скоротечный. Он совсем не похож на чемпионат мира, где полторы недели можно раскачиваться. Учитывая, что НХЛ в Южную Корею не поедет, Канада перестаёт быть главным фаворитом, поэтому турнир станет очень непредсказуемым. В принципе выстрелить может любой.

Да, в КХЛ СКА — суперфаворит. Но на Олимпиаде будет совсем другой хоккей, с пятью-шестью равными сборными. Во всяком случае так считают в Чехии", — цитирует Коларжа Russia-Hockey.ru.

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