Игрок «Тампы» Браун получает угрозы смерти за протест против жестокости полиции

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Браун рассказал, почему решил присоединиться к протестам чернокожих спортсменов против жестокости полиции и расовой дискриминации, а также сообщил, что стал получать угрозы смерти в «Твиттере». Перед матчем «Тампы» с «Флоридой Пантерз» Браун слушал гимн с поднятым вверх кулаком.

«Я люблю свою страну, но это не значит, что я не могу признать её несовершенство. В своей жизни я не раз сталкивался с расизмом как на льду, так и за его пределами. Пришло время, когда нельзя молчать, надеясь на перемены. Нужно большее. Каждый видит мир своими глазами, но я надеюсь, что мы можем попытаться понять, через что проходят другие.



Я уважаю тех, кто рискует жизнью, защищая и служа нашей стране. У меня был как хороший, так и плохой опыт общения с полицией, так что неверно говорить, что все полицейские плохие. Надо обратить внимание на реальные проблемы. Одни только сообщения для меня в „Твиттере“ доказывают, что на эту тему надо говорить. Я получаю расистские комментарии и угрозы смерти от людей, которые не согласны с тем, что я сделал. Мы должны слушать противоположные мнения и говорить друг с другом, если хотим учиться, расти и менять что-то», — написал Браун в своём «твиттере».