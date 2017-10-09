Пачьоретти: судьи правильно отменили голы «Монреаля» в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:2) и два отменённых гола команды. В одном случае игрок забросил шайбу в ворота ногой, во втором была помеха вратарю.

«Думаю, арбитры правильно отменили голы. Если бы мы с этим не согласились, это бы расстроило. Мы доводим шайбу до ворот, но как бы ни здорово было смотреть на счётчик бросков, думаю, „Питтсбург“ доказал в прошлом году, что матчи выигрываются, когда команда разыгрывает шайбу и заставляет вратаря двигаться.

То, что мы старались, не вызывает утешения. Мы всегда должны стараться. Моменты у нас были, были броски, но этого недостаточно, чтобы забить. Шайба должна оказываться в воротах.

Пока только в двух матчах не всё было гладко, так что мы не теряем терпения. Мы сохраняем позитивный настрой, но в то же время каждый должен думать о том, чтобы улучшить свою игру", — приводятся слова Пачьоретти на официальном сайте клуба.

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