Итоги дня для россиян в АХЛ: Каменев забил первый гол и набрал 17 минут штрафа

В ночь с 8 на 9 октября мск в регулярном чемпионате АХЛ было сыграно три матча. Владислав Каменев отметился заброшенной шайбой и набрал 17 минут штрафа, Никита Сошников и Николай Голдобин сделали по передаче.

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