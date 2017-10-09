Итоги дня для россиян в АХЛ: Каменев забил первый гол и набрал 17 минут штрафа

В ночь с 8 на 9 октября мск в регулярном чемпионате АХЛ было сыграно три матча. Владислав Каменев отметился заброшенной шайбой и набрал 17 минут штрафа, Никита Сошников и Николай Голдобин сделали по передаче.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Броски
|Штраф
|+/-
|Каменев (н)
|«Милуоки»
|1+0
|2
|17
|+1
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0
|0
|2
|-1
|М. Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|0
|5
|0
|0
|Фазлеев (н)
|«Лихай Уэлли»
|0
|1
|0
|0
|Сошников (н)
|«Торонто»
|0+1
|6
|0
|+1
|Голдобин (н)
|«Ютика»
|0+1
|3
|0
|0
|Береглазов (з)
|«Хартфорд»
|0
|2
|0
|0
|Валиев (з)
|«Торонто»
|0
|2
|4
|+2