Ландин: те, кто попадёт на ОИ, будут заменой игрокам НХЛ, но всё равно это честь

Защитник «Йокерита» Майк Ландин рассказал о своём отношении к возможному попаданию в сборную США на Олимпиаду.

«Федерация хоккея США готовится, взялась за дело и дала нам знать, чтобы мы были свободны в нужные даты, организовывает нам допинг-тесты.

Ситуация с Олимпиадой странная. Понятно, что те, кого выберут, будут заменой игрокам НХЛ. И в то же время это честь играть за свою страну на такой большой сцене, как Олимпиада. Будет классно попасть в команду и посмотреть, как всё сложится", — цитирует Ландина Sportsnet.