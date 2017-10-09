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Ландин: те, кто попадёт на ОИ, будут заменой игрокам НХЛ, но всё равно это честь

9 октября 2017, понедельник. 10:49 Хоккей

Защитник «Йокерита» Майк Ландин рассказал о своём отношении к возможному попаданию в сборную США на Олимпиаду.

«Федерация хоккея США готовится, взялась за дело и дала нам знать, чтобы мы были свободны в нужные даты, организовывает нам допинг-тесты.

Ситуация с Олимпиадой странная. Понятно, что те, кого выберут, будут заменой игрокам НХЛ. И в то же время это честь играть за свою страну на такой большой сцене, как Олимпиада. Будет классно попасть в команду и посмотреть, как всё сложится", — цитирует Ландина Sportsnet.

Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная США — Хоккей Майк Ландин ОИ-2018
Новости. Хоккей
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