Дмитрий Ерыкалов начиная с 18:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 9 октября начиная с 18:00 по московскому времени.

Итоги дня КХЛ: «Салават» прервал серию поражений, «Йокерит» повторил рекорд 18-летний Эли Толванен забил в пятом матче подряд.

Вопросы можно оставлять в комментариях в хоккейной группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».

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