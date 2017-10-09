Скривенс: деньги, заработанные в КХЛ, дадут мне фундамент на оставшуюся жизнь

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс рассказал, что деньги, заработанные в КХЛ, дадут ему фундамент на оставшуюся жизнь для своей семьи, а также выразил мнение, что НХЛ может передумать и разрешить своим игрокам поехать на Олимпиаду 2018 года.

«Как канадец, я просто хочу, чтобы Канада выиграла. Конечно, я хочу быть частью этого. Я всё ещё жду, что что-то случится, что игроки НХЛ смогут приехать на Олимпиаду. Ничего не известно, пока это не случится на самом деле. Пока не будут объявлены окончательные составы, всё, что я могу, — это показывать свою игру здесь и делать всё возможное, чтобы быть готовым, если предоставится возможность поехать туда.



Деньги, заработанные в КХЛ, дадут моей семье фундамент на всю оставшуюся жизнь. Адаптироваться в КХЛ было нелегко, переезд сюда означал, что я буду намного меньше общаться с друзьями и знакомыми. Кроме того с партнёрами по команде я общаюсь в основном на упрощённом английском, так что, когда звоню друзьям и близким в Канаду, они иногда меня подкалывают за странную речь или неправильную грамматику. На уроки русского у нас нет времени, так что я знаю то, чему учусь на арене. Ребята учат тебя ругаться, вот, пожалуй, и всё», — цитирует Скривенса Sportsnet.