П. Форсберг: «Колорадо» должен посадить Дюшейна в запас и обменять его

Двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», член Зала хоккейной славы Петер Форсберг выразил мнение, что клуб должен обменять Мэтта Дюшейна, который изъявлял желание сменить команду.



«Сомневаюсь, что ему должно быть позволено играть за „Колорадо“. Посадите его в запас. Если бы я был игроком и знал, что кто-то не хочет играть в моей команде, это бы значило, что он не будет бросаться под шайбу, блокировать броски головой. Тяжело, когда в команде такой игрок, даже несмотря на его талант. Я бы лучше играл с кем-то, кто хочет быть здесь. Я бы отправил его в запас и обменял», — цитирует Форсберга Expreseen.

Интриги предсезонки. Куда уехать Ягру, «зажжёт» ли Свечников в «Детройте»? Шесть серьёзных вопросов за семь дней до старта контрольных матчей НХЛ.