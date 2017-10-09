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Энрот, Анелёв, Гусев и Толванен — лучшие игроки недели в КХЛ

9 октября 2017, понедельник. 12:24 Хоккей

КХЛ определила лауреатов седьмой недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь?
Таланты есть, но им не дают играть.

– Лучшим вратарём признан Юнас Энрот («Динамо» Мн), в трёх матчах одержавший три победы. Голкипер отразил 95,74% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,30.

– Лучшим защитником признан Юнас Анелёв («Авангард»), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник набрал в них 3 (1+2) очка (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа). Анелёв не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Также на его счету четыре блокированных броска.

– Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 8 (5+3) очков (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа) при показателе полезности «+4». Нападающий набирал очки во всех этих матчах. В гостевой встрече с «Локомотивом» Гусев сумел забросить четыре шайбы. Это первый покер игрока в карьере. Также на его счету 14 бросков по воротам.

– Лучшим новичком недели вновь признан нападающий Ээли Толванен («Йокерит»). 18-летний финский форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, одержал вместе с командой две победы в двух матчах (в том числе одном гостевом) и набрал в них 3 (2+1) очка. В среднем финский нападающий проводил на льду 16 минут 55 секунд.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Динамо Минск ХК Йокерит ХК СКА Никита Гусев Ээли Толванен Юнас Анелёв Юнас Энрот
Новости. Хоккей
9 октября 2017, понедельник
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