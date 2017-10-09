КХЛ и ФХР продлили договор о проведении чемпионата России среди женщин

ФХР и КХЛ подписали договор о передаче прав на проведение чемпионата России по хоккею среди женщин. Соглашение рассчитано на четыре года. Документ продлевает исключительные права КХЛ на организацию и проведение чемпионата ЖХЛ – чемпионата России по хоккею среди женских команд до сезона-2020/21 включительно. Продление соглашения прокомментировал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

«За два года существования Женской хоккейной лиги мы видим качественный рост в развитии профессионального женского хоккея и повышения интереса к этому виду спорта. Спортсменки с каждой новой игрой совершенствуют своё хоккейное мастерство. Именно хоккеистки ЖХЛ составляют основу национальных сборных команд, успешно защищая честь страны на международных турнирах.



Лигой проделана серьёзная работа по формированию и доработке всех разделов регламента соревнований, а также популяризации женского хоккея среди широкой аудитории.



В январе был впервые проведён Матч звёзд ЖХЛ – яркое шоу с участием лучших хоккеисток, за игрой которых на трибунах наблюдали более 7 тыс. зрителей. На этих выходных все семь клубов ЖХЛ присоединились к проведению Всемирного женского хоккейного уик-энда – мероприятия, ежегодно инициируемого ИИХФ. Уверен, что следующие четыре сезона чемпионата ЖХЛ запомнятся нам красивой игрой и будут ознаменованы успешной реализацией новых проектов», — цитирует Кобылянского пресс-служба ЖХЛ.