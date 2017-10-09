«Магнитка» попросила КХЛ наказать «Адмирал» за ситуацию с отсутствием автобуса

Исполнительный директор магнитогорского «Металлурга» Максим Грицай сообщил, что клуб обратился в КХЛ с просьбой разобраться с тем, что перед матчем во Владивостоке «Адмирал» не предоставил гостевой команде транспорт из аэропорта в гостиницу, из-за чего «Магнитка» была вынуждена добираться на такси.

«Да, мы уже отправили письмо в лигу с просьбой разобраться в этом случае в соответствии с регламентом», — цитирует Грицая ТАСС.

Согласно подпункту 1.8 пункта 1 статьи 54 главы 9 Спортивного регламента КХЛ, клуб-«хозяин» должен исполнить обязанности по бесплатному обеспечению условий для клуба-«гостя», куда входит предоставление автобуса для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно. В случае нарушения указанных условий на клуб налагается штраф в размере 100 тыс. рублей, в случае повторного нарушения — 200 тыс. рублей.