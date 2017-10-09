Бэйлен: выбрал КХЛ, потому что она сильнее АХЛ и зарплаты здесь выше

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен рассказал, почему приехал играть в Европу и почему решил остаться. В сезоне-2013/14 Бэйлен выступал в финской «Таппаре», потом провёл три года в минском «Динамо», прежде чем перебраться в Челябинск.

«Я мог остаться в США, у меня были варианты между АХЛ, КХЛ и несколькими европейскими клубами. Я подписывал однолетний контракт с мыслями, что обязательно вернусь обратно. Год в Финляндии получился хорошим, и три клуба КХЛ захотели подписать со мной контракт. Я подумал: «Окей, может быть, съездить в КХЛ на годик, а затем вернуться». Потом поступило предложение о трёхлетнем продлении. И я остался. Я всегда держал в уме возвращение домой… Сейчас моя жизнь перенеслась сюда, я здесь всем доволен. Но изначально я ехал в Финляндию с намерением вернуться домой.



Суть была в том, что в Финляндии я заработал в два раза больше, чем если бы остался в Америке. Я сделал выбор в пользу работы на своё будущее, на свою семью. Уровень хоккея там примерно такого же уровня, как в АХЛ.



Что до КХЛ, то эта лига сильнее АХЛ. Если ты играешь в лиге, где хоккей лучше, и при этом получаешь больше, то делаешь очевидный выбор. Такой выбор сделал не только я – многие хоккеисты пошли по этому пути. К примеру, когда перед Полом Щехурой возникла такая дилемма, он тоже выбрал КХЛ», — цитирует Бэйлена Sports.ru.