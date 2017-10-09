«Спартак» обменял Владимира Бобылёва в «Салават» на Хрипунова

«Спартак» и «Салават Юлаев» совершили обмен, в результате которого нападающий Степан Хрипунов перешёл в московскую команду, а форвард Владимир Бобылёв — в уфимскую. Об этом сообщается на официальном сайте «Салавата».

20-летний Бобылёв перед сезоном проходил тренировочный лагерь «Торонто», но не попал в команду и был отправлен в низшие лиги. В сезоне-2016/17 он провёл 20 матчей за «Спартак», набрав 3 (1+2) очка, а также играл в WHL за «Виктория Роялз», отметившись 36 (9+27) баллами в 38 матчах.

22-летний Хрипунов в этом сезоне сыграл в одном матче за «Салават», а также девять игр в ВХЛ за «Торос», набрав 3(2+1) очка.