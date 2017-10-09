Защитник Денис Куляш продолжит карьеру в «Автомобилисте». Об этом сообщил спортивный директор клуба Олег Гросс.

«Салават Юлаев» расторг контракт с Денисом Куляшом

«С Денисом Куляшом будет заключён контракт», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

34-летний Куляш ранее выступал за «Салават Юлаев», но клуб расторг с ним контракт. В текущем регулярном чемпионате Куляш принял участие в 16 матчах, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками. Всего в КХЛ защитник набрал 216 (99+117) очков в 526 матчах.

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