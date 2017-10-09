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КХЛ оштрафовала нападающего «Амура» Александра Фролова

9 октября 2017, понедельник. 16:23 Хоккей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Амур» – «Лада».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Амура» Александра Фролова наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.12 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения Фролова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур Александр Фролов
Новости. Хоккей
9 октября 2017, понедельник
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