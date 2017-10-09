Маклеллан: Кузнецов был бы первым центром в половине команд НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан считает, что нападающий Евгений Кузнецов стал бы центром первого звена в половине команд НХЛ. Россиянин, который летом подписал с клубом новый восьмилетний контракт на $ 62,4 млн, в сезоне-2017/18 играет в первом звене с Александром Овечкиным и Якубом Враной, центром второй пятёрки является Никлас Бекстрём.



«Кузнецов был бы первым центром в половине команд лиги. На мой взгляд, у нас два первых центра. Если Кузнецов будет в порядке, то и у меня всё будет в порядке. Если же нет, то было приятно с вами познакомиться», — цитирует Маклеллана Washington Post.