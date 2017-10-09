«Металлург» Нк расторг контракты с Петром Счастливым и Филиппом Толузаковым

«Металлург» расторг контракты с выставленными ранее на драфт отказов Филиппом Толузаковым и Петром Счастливым. Контракты расторгнуты по инициативе новокузнецкого хоккейного клуба.



Напомним, что 28-летний Толузаков в текущем сезоне провёл за новокузнечан 4 матча, в которых набрал 1 (0+1) очко, при показателе полезности «-1», а 38-летний Счастливый сыграл 3 матча, не набрал очков за результативность, заработав показатель полезности «-1».



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