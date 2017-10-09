Тротц: Овечкин стал больше двигаться, вот и посыпались голы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о результативности нападающего Александра Овечкина на старте чемпионата. 32-летний российский хоккеист забросил семь шайб в двух сыгранных матчах.
«Думаю, главная причина этого всплеска в том, что Овечкин начал больше двигаться. Вот и посыпались голы. А бросок Алекса всегда был вне всяких сомнений. Когда Овечкин в движении, он создаёт себе пространство на льду, и возникают голевые моменты», — приводит слова Тротца официальный сайт лиги.
«Это всё из-за сестры жены. Всегда делаю хет-трик, когда она в Вашингтоне»
Александр Овечкин сделал то, чего в НХЛ не было 100 лет. И раскрыл секрет своей результативности.