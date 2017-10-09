Картаев: отставка Кудашова была очень неожиданной, не думали об этом

Нападающий «Локомотива» Владислав Картаев поделился мнением об отставке главного тренера Алексея Кудашова и назначении на пост Дмитрия Квартальнова.



«Вечером перед матчем с «Динамо» к команде вышел Алексей Кудашов и объявил, что покидает команду и завтра у нас будет новый главный тренер. Утром мы проснулись, и перед самой раскаткой нам представили Дмитрия Квартальнова.



Прибыли в Москву после выездной серии, откатали тренировку, а вечером перед матчем с «Динамо» выяснилось, что завтра у нас будет другой тренер. Эта отставка была очень неожиданной. Мы выходили, играли и не думали, что тренера будут снимать. Старались добиваться результата — не получилось», — цитируют Картаева «Известия».

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