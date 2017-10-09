Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» проходит 9 октября начиная с 18:00 по московскому времени.
Вопросы вы можете оставлять в комментариях в хоккейном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Видео можно посмотреть также в хоккейной группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».
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