Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» проходит 9 октября начиная с 18:00 по московскому времени.



Вопросы вы можете оставлять в комментариях в хоккейном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Видео можно посмотреть также в хоккейной группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».