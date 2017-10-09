«Флорида» подписала восьмилетний контракт с защитником Мэтисоном

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» подписал новое соглашение с защитником Майком Мэтисоном, информирует Sportsnet. Новый контракт с 23-летним хоккеистом подписан на восемь лет, сумма контракта пока неизвестна.



В прошлом регулярном чемпионате Мэтисон принял участие в 81 матче, сумев записать на свой счёт 17 (7+10) очков при показателе полезности "-5" и 36 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 21 минуты за игру.



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