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Тэллон: Мэтисон — динамичный и умный защитник с безупречным характером

9 октября 2017, понедельник. 18:40 Хоккей

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал подписание нового контракта с защитником Майком Мэтисоном. Новое соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на восьмилетний срок.

«Мэтисон — динамичный и умный защитник, с безупречным характером и правильным отношением к делу. Он — важная часть молодого ядра „Флориды“, мы счастливы, что он останется с нами на долгое время. Майк умеет играть на синей линии и долго будет лидером и важным нашим игроком», — приводит слова Тэллона Sportsnet.

«Флорида» подписала восьмилетний контракт с защитником Мэтисоном
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Флорида Пантерз
Новости. Хоккей
9 октября 2017, понедельник
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