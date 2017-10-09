Язьков: пока не буду основным в «Ак Барсе», о переходе в НХЛ даже не думаю

Нападающий системы «Ак Барса» Никита Язьков рассказал о своих эмоциях после новости о переходе в казанский клуб.



«Думал о том, что прихожу в такую команду, где мастера, звёзды, такие имена. Ты из Новокузнецка приехал, а тут такой клуб. Как вести себя, что делать, какое отношение будет у ребят? Вот такие мелкие вопросы, но они тоже немаловажны. И хорошо, что всё хорошо сложилось. Коллектив отличный, ребята много подсказывают. Со всеми общий язык нашёл.



Планы на НХЛ? Пока не буду основным игроком в КХЛ, в «Ак Барсе», об НХЛ даже не думаю», — приводит слова Язькова «Реальное время».

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