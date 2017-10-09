Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри и форвард «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс стали соответственно первой, второй и третьей звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.



Овечкин стал лучшим в лиге по голам и очкам (7+0=7) и помог «Кэпиталз» начать сезон с двух побед. 5 октября Овечкин оформил 18-й в карьере хет-трик в победном матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4). Через два дня он повторил личный рекорд, забросив четыре шайбы в игре с «Монреаль Канадиенс» (6:1).



Флёри выиграл оба первых матча в истории «Голден Найтс», в среднем пропуская по 0,98 шайбы и отразив 97,3 процента бросков.



Симмондс разделил второе место по голам (4+0=4). Две его победные шайбы помогли «Флайерз» начать сезон с двух гостевых побед в трёх матчах.

«Это всё из-за сестры жены. Всегда делаю хет-трик, когда она в Вашингтоне» Александр Овечкин сделал то, чего в НХЛ не было 100 лет. И раскрыл секрет своей результативности.