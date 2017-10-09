«Торпедо» — «Ак Барс»: вратарь хозяев Лисутин заменён после двух голов

На восьмой минуте первого периода матча нижегородского «Торпедо» и казанского «Ак Барса» хозяева произвели замену вратаря. Голкипер Иван Лисутин покинул ворота после двух пропущенных шайб, и его заменил 22-летний Николай Мольков.



Заброшенными шайбами в ворота хозяев отметились нападающий Джастин Азеведу и защитник Василий Токранов. В данный момент в матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 2:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.



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