Лундквист: в хоккее всегда есть шанс быстро исправить свои ошибки

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о своей неудачной игре в первых двух матчах нового сезона, после чего он сумел отстоять «на ноль» в игре с «Монреаль Канадиенс» (2:0).



«Это было очень важно.В хоккее всегда есть шанс очень быстро исправить свои ошибки. Здесь не надо днями ходить по кругу, копаться в себе, разбирать, что пошло не так. Мне нужно было вернуться в ворота, сыграть так, как мы сыграли», — приводит слова Лундквиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Король без короны. Последний шанс Хенрика Лундквиста Сезон-2017/18 будет главным в карьере шведского вратаря «Рейнджерс».