Агент Шипачёва сообщил, что он не хочет возвращаться в КХЛ

Пётр Свобода, агент нападающего клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Вадима Шипачёва, сообщил, что он не собирается возвращаться в Континентальную хоккейную лигу. Напомним, хоккеист сейчас находится в списке состава фарм-клуба в АХЛ, но не провёл ни одного официального матча в Северной Америке.



«Агент Шипачёва Пётр Свобода говорит, что хоккеист не хочет возвращаться. Отрицает все проблемы», — информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.



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