ЦСКА — «Локомотив»: форвард Каюмов получил травму после силового приёма Скотта

В матче московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» повреждение получил нападающий «железнодорожников» Артур Каюмов. Форвард ярославской команды покинул лёд после силового приёма нападающего «армейцев» Грега Скотта.
В матче продолжается второй период, счёт — 4:1 в пользу московского коллектива.
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