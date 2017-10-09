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«Спартак» — СКА: вратарь хозяев Беспалов был заменён после четырёх шайб

9 октября 2017, понедельник. 21:07 Хоккей

В матче московского «Спартака» и петербургского СКА был заменён вратарь команды хозяев Никита Беспалов, вместо которого на лёд вышел Александр Трушков. Беспалов пропустил четыре шайбы за 32 минуты встречи, голы забили Сергей Плотников, Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Давид Рундблад.

В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт — 4:0 в пользу «армейской» команды.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Спартак Никита Беспалов
Новости. Хоккей
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