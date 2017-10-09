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Владелец прав на использование бренда «Ждун» в России подал иск к ХК «Спартак»

9 октября 2017, понедельник. 21:19 Хоккей

Компания CD Land, которая владеет правами на бренд «Ждун» в России, подала иски в суд на сумму свыше 7 млн рублей на хоккейный клуб «Спартак». Иски предъявлены также компаниям «ВКонтакте», «Мегафон» и Ozon, общая требуемая сумма составляет свыше 29 млн рублей.

Об этом сообщил музыкальный продюсер, президент CD Land Юрий Цейтлин, чья компания приобрела права на использование в РФ и СНГ бренда «Ждун» у голландской художницы Маргрит ван Брифорт.

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Источник: Агентство городских новостей "Москва" Сообщить об ошибке
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ХК Спартак
Новости. Хоккей
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