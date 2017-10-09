Владелец прав на использование бренда «Ждун» в России подал иск к ХК «Спартак»

Компания CD Land, которая владеет правами на бренд «Ждун» в России, подала иски в суд на сумму свыше 7 млн рублей на хоккейный клуб «Спартак». Иски предъявлены также компаниям «ВКонтакте», «Мегафон» и Ozon, общая требуемая сумма составляет свыше 29 млн рублей.



Об этом сообщил музыкальный продюсер, президент CD Land Юрий Цейтлин, чья компания приобрела права на использование в РФ и СНГ бренда «Ждун» у голландской художницы Маргрит ван Брифорт.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»