«Ак Барс» разгромил «Торпедо» в гостях, Ткачёв оформил хет-трик

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду потерпело поражение в матче с казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 0:5. Команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла четвёртый матч подряд.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Джастин Азеведу, Василий Токранов и Владимир Ткачёв, оформивший хет-трик. Первый сухой матч в сезоне оформил вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов.
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