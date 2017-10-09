СКА уверенно обыграл «Спартак», одержав 20-ю победу подряд

Московский «Спартак» на домашней арене потерпел поражение в игре с петербургским СКА, встреча завершилась со счётом 0:4. Команда Олега Знарка продолжает обновлять собственный рекорд, выиграв двадцатый матч подряд.
Забитыми голами сумели отметиться Сергей Плотников, Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Давид Рундблад. Сухой матч на свой счёт записал «армейский» вратарь Игорь Шестёркин.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Шипачёва хотят вернуть в Россию. Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова
Кто из игроков ЦСКА близок к попаданию в список отказов и почему «Авангард» ещё не подписал нового легионера.