Дергачёв: первый раз играл против СКА, в начале немного путал джерси

Нападающий московского «Спартака» Александр Дергачёв подвёл итоги матча со СКА (0:4).



«Первая игра против СКА, немного тяжеловато было. Первый раз в такой ситуации, что против бывшей команды играю, сначала немного в джерси путался. Всё-таки пять лет играл в команде. Но за первый период привык и играть по-другому стал. Конечно хотелось выиграть, у нас были моменты, которые мы могли реализовать, но не вышло. Первый период хорошо начали, а что потом изменилось — по горячим следам сложно сказать, надо разобрать эти моменты», — сказал Дергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

СКА уверенно обыграл «Спартак», одержав 20-ю победу подряд