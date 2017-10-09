Сергеев: я играл не против Квартальнова, я играл с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Артём Сергеев поделился впечатлениями от победы над ярославским «Локомотивом» со счётом 5:2.



«Не могу сказать, что игра сложилось легче, чем мы ожидали. Она была упорной, просто мы забили больше. Никогда нельзя расслабляться. В начале третьего периода мы пропустили, и игра сразу завелась. Надо играть всегда до конца.



Был ли этот матч для меня принципиальным, потому что играл против Квартальнова? Нет, я играл не против него, а с «Локомотивом», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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