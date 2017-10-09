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Знарок: слежу за непростой ситуацией Шипачёва, думаю, он заиграет в НХЛ

9 октября 2017, понедельник. 22:09 Хоккей

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок прокомментировал ситуацию с нападающим «Вегаса» Вадимом Шипачёвым.

«Слежу за ситуацией Шипачёва. Непростая ситуация, конечно. Сначала сказали, что технический момент. В принципе, так и есть. До конца не могут разобраться. Ребята с ним созваниваются, информация есть. Думаю, у него всё будет в порядке и он заиграет в НХЛ», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА Вадим Шипачёв Олег Знарок
Новости. Хоккей
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