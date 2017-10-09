Епанчинцев: не хватило мастерства в матче со СКА, были безобразные три минуты

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 0:4.



«Хороший первый период. Безобразные три минуты, когда пропустили голы. Соперник на этом фоне доигрывал матч, тем не менее ребята старались. Моменты были, но где-то мастерства не хватает, а у соперника мастерства хватило.



Будет ли Дергачёв играть в центре? Посмотрим, у нас два центра получили травмы. Если в следующем матче победим, будем думать. Ситуация тяжёлая. Своей игрой за фарм-клуб Трушков доказал, что достоин выступать за основную команду. «Химик» идёт в лидерах в ВХЛ. Довольны его игрой сегодня, выстоял на ноль»», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА уверенно обыграл «Спартак», одержав 20-ю победу подряд