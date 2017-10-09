Знарок: в прошлом сезоне у СКА был намного сильнее состав

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Спартаком» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Что-то у нас получилось, что-то — нет. В первом периоде была равная борьба, Жалко, что не использовали большинство. Дацюк и Херсли отдыхают, поэтому и не играли со «Спартаком». Думаю, что СКА не хватило везения при численном преимуществе. У Мальцева всё впереди, пускай старается, работает. Не поверил бы на предсезонке, если бы сказали, что мы выиграем 20 матчей подряд. В прошлом году у нас был намного сильнее состав.



Мы всегда доверяли Шестёркину, просто была ротация, чтобы вратари были свежие. Но все вопросы — к нашему тренеру вратарей, очень доверяю Давыдову. У всех есть шансы быть лидерами в сборной, время ещё есть, хотя его не так много. Смотрим за всеми голкиперами в КХЛ, сейчас рассчитываем на троих голкиперов, не буду называть их имена. Мы раздражители в КХЛ? Да мы уже устали отвечать на такие вопросы!» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА уверенно обыграл «Спартак», одержав 20-ю победу подряд