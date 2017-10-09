Никитин: ЦСКА провёл хорошую игру, ребята отработали на полную

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом», который его подопечные выиграли со счётом 5:2. Он отметил хорошую игру команды в неравных составах. Победа стала для «армейского» клуба уже шестой подряд.



«Мы провели хороший матч, ребята отработали на полную. Меньшинство и большинство сработали. По их игре мало что могу сказать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



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