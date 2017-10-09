Билялетдинов: в матче с «Торпедо» неплохо сработали в неравных составах

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победного матча с «Торпедо» (5:0).



«В целом боевая игра была. Неплохо сработали в большинстве и меньшинстве. Разбирали ли особенно игру «Торпедо» в меньшинстве? По-моему, все разбирают и большинство, и меньшинство. Готовились как обычно.



450-я победа в качестве главного тренера «Ак Барса»? Каждый тренер доволен таким результатом», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.



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