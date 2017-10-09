Шестёркин: побеждать никогда не надоедает, над СКА серия не довлеет

Вратарь СКА Игорь Шестёркин прокомментировал победу над «Спартаком» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Это четвёртый мой «сухарь» по счёту. Хорошая игра была со «Спартаком», хотя первый период был сложным, но зато во втором реализовали свои моменты. Побеждать никогда не надоедает. Победная серия никак не довлеет над СКА, нам без разницы. Возможно, в какой-то момент потеряли концентрацию, стали много бросать по моим воротам. Раскатка у нас была ранняя, днём поспал. Проснулся только перед игрой.



В определённый момент Коскинен приболел, я стал чаще играть. Сейчас вроде бы пополам играем. Очень тяжёлый матч был с «Авангардом», особенно в первом периоде. Между СКА и «Спартаком» — пропасть? Не сказал бы так, команда у красно-белых боевая, просто они не реализовали свои моменты, в первом периоде надо было забивать. Думаю, если бы их реализовали, то нам было бы намного тяжелее. Дергачёв на красной линии давил на меня морально, но он высокий, так что я не слышал его », — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА уверенно обыграл «Спартак», одержав 20-ю победу подряд