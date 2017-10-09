Сорокин: три года работали с Квартальновым. Конечно, было необычно встретиться

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин подвёл итоги встречи после победы над «Локомотивом» (5:2).



«Команда сегодня сыграла здорово. И в нападении реализовали большинство, и в обороне старались. В эпизоде с голом Кадейкина мне показалось, что был рикошет. То ли от нашего игрока, то ли от соперника.



Три года мы работали вместе с Дмитрием Квартальновым. Конечно, было необычно встретиться. Но старался не думать об этом. С новым тренером вратарей Константином Власовым работаем плодотворно. И над профессиональными качествами, и над личностными», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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