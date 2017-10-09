Плотников: вся страна ждёт, когда победная серия СКА закончится? Ну пусть ждут

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал победу над «Спартаком» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Почему не 5:0, как в первой игре со «Спартаком»? Сколько смогли, столько и забили, старались. «Спартак» хорошо оборонялся, особенно в первом и третьем периодах, не давал нам реализовывать свои моменты. Хорошо, что во втором мы вышли заряженные и сделали результат. Немножко не наиграны сочетания в большинстве без Дацюка и Херсли, пришлось сходу всё придумывать. Не думаю, что это лучшая игра Мальцева за СКА, но он великолепно отдал мне сегодня. Думаю, у него и поярче были игры.



Мы играем не то что бы спокойно, просто не думаем о том, что выиграли. Стараемся в каждом матче показывать свой лучший хоккей. Тем более впереди Олимпиада, и каждый хочет туда попасть. Вся страна ждёт, когда наша серия закончится? Ну пусть ждут. Шипачёву домой не пора, человек играет первый сезон в НХЛ. Думаю, ему нужно время, чтобы адаптироваться, всё будет у него в порядке. Реально ли одержать 56 побед подряд? Это очень сложный вопрос, будем думать об этом, когда будет 55», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА уверенно обыграл «Спартак», одержав 20-ю победу подряд