Полохов: каждый игрок должен уметь постоять за себя, но я хочу играть в хоккей

Защитник «Барыса» Кирилл Полохов рассказал, как относится к хоккеистам, выполняющим роль тафгая.



«Моё личное мнение по этому вопросу: каждый игрок в команде должен уметь постоять за себя. Не полагаясь ни на кого-либо. Конечно, драки никто не отменял. Но у меня есть желание играть в хоккей зрелищный, атакующий, красивый.



Говорят, у хоккеистов низкий интеллект? Со 100% уверенностью могу сказать, что это неверный стереотип. Ведь, чтобы быть профессиональным спортсменом, нужно хорошо думать – принимать обдуманные и взвешенные решения, и делать это быстро», — цитирует Полохова официальный сайт клуба.

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