«Сент-Луис» одолел «Айлендерс» благодаря дублю и победному буллиту Тарасенко

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене в серии буллитов уступил клубу «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 2:3 Б. Для «музыкантов» победа стала третьей подряд, они пока не проигрывали в текущем чемпионате.



До 54-й минуты «Сент-Луис» лидировал в счёте благодаря двум голам российского нападающего Владимира Тарасенко. «Островитяне» сумели перевести встречу в овертайм, заброшенные шайбы на свой счёт записали Эндрю Лэдд и Андерс Ли. Дополнительное время прошло без голов, а в серии буллитов победу «Блюз» принёс реализованный Тарасенко буллит.



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