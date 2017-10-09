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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

9 октября 2017, понедельник. 23:15 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Владимир Ткачёв («Ак Барс»)

Посмотреть видео гола Ткачёва можно на официальном сайте КХЛ.

Кирилл Капризов (ЦСКА)

Посмотреть видео гола Капризова можно на официальном сайте КХЛ.

Никита Гусев (СКА)

Посмотреть видео гола Гусева можно на официальном сайте КХЛ.

Принять участие в опросе можно также на PlayBuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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