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Результаты игрового дня МХЛ

9 октября 2017, понедельник. 23:38 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно три встречи.

«Омские Ястребы» на домашней арене потерпели поражение в дополнительное время от «Белых Медведей», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
3 : 4 0:1, 0:2, 3:0, 0:1
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Попов (Кобяков) – 05:49 (5x5), 0:2 – Шабанов (Ширяев, Коновалов) – 32:07 (5x5), 0:3 – Попов (Кобяков) – 37:14 (5x4), 1:3 – Самохвалов (Спиценко, Жукенов) – 56:12 (5x4), 2:3 – Мельников (Рожковский) – 56:51 (5x5), 3:3 – Сердюк (Жукенов, Рюмкин) – 57:25 (5x5), 3:4 – Попов (Кулиев, Костарев) – 64:08 (5x4)

Казанский «Ирбис» дома в серии буллитов сумел одержать победу над «Сарматами» из Оренбурга, встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
4 : 3 1:1, 1:1, 1:1, 1:0, 1:0
Сарматы
Оренбург
0:1 – Залалутдинов (Идятуллин, Любишкин) – 04:44 (5x5), 1:1 – Купчихин (Зайцев) – 18:05 (5x5), 2:1 – Валеев (Галимов) – 24:33 (5x5), 2:2 – Любишкин (Шарыгин, Юлбарисов) – 37:11 (5x4), 3:2 – Чибиряев (Тумченко) – 42:57 (5x5), 3:3 – Юлбарисов (Любишкин, Куров) – 50:42 (5x5), 4:3 – Галимов – 65:00 (5x5)

Тольяттинская «Лада» на домашней площадке не сумела справиться со «Стальными Лисами» из Магнитогорска, матч завершился со счётом 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
1 : 3 0:1, 0:0, 1:2
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Дубин – 16:39 (5x5), 0:2 – Дубин (Борисов, Токарев) – 41:31 (5x5), 1:2 – Переляев (Журавлёв) – 42:42 (5x5), 1:3 – Коробкин (Абдуллин) – 59:40 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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