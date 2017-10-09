Результаты игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно три встречи.

«Омские Ястребы» на домашней арене потерпели поражение в дополнительное время от «Белых Медведей», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.

Казанский «Ирбис» дома в серии буллитов сумел одержать победу над «Сарматами» из Оренбурга, встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

Тольяттинская «Лада» на домашней площадке не сумела справиться со «Стальными Лисами» из Магнитогорска, матч завершился со счётом 1:3.