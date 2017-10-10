Занковец: вратарь «Слована» сыграл блестяще, мы хорошо отработали в меньшинстве

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец подвёл итоги встречи после победы команды над хоккейным клубом «Сочи» (4:1).



«Первый период был очень тяжёлым для нас. В некотором роде нам повезло, что соперник не реализовал преимущество, которое у него было. Наш вратарь сыграл здорово, много раз он выручил нас в первом периоде. Наверное, главное, что предопределило положительный результат, — это игра в меньшинстве, ребята очень хорошо играли, и голы в большинстве. Выстояли в первом периоде, где-то повезло, где-то вратарь сыграл блестяще, хорошая игра была в неравных составах», — цитирует тренера официальный сайт «Сочи».

«Слован» обыграл ХК «Сочи», одержав первую победу под руководством Занковца